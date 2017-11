9 novembre 2017 09:10 Al via a Milano il Salone del ciclo e motociclo Tante nuove idee di mobilità su due ruote

Apre oggi al pubblico la 75° edizione di Eicma, lʼEsposizione internazionale del ciclo e del motociclo che si svolge alla Fiera di Milano. Una tradizione lunghissima, perché il primo salone delle due ruote fu inaugurato nel 1914, più di un secolo fa. Tante le cose da vedere a Eicma 2017, tutte allʼinsegna dello slogan: “Per chi ha la moto dentro”.

Subito una considerazione: il mercato delle due ruote sta dando segnali di forte ripresa e questo spinge i costruttori a cercare nuove vie. Fioccano le idee, come la trazione elettrica seguita da vari costruttori e anche da Vespa, che ha annunciato per il 2018 il lancio sul mercato del suo primo scooter interamente elettrico. O Yamaha che ha presentato Niken, prima motocicletta a 3 ruote, mentre Ducati con la V4 Panigale sperimenta per la prima volta nella sua storia il motore 4 cilindri. Valentino Rossi per la Niken e Andrea Dovizioso per Ducati i testimonial intervenuti direttamente al salone prima di volare in Spagna per lʼultimo GP della stagione.

Allʼinterno della Fiera di Rho-Pero ci sono varie sezioni, come lʼEicma Custom dedicata agli appassionati del tuning e delle personalizzazioni. Rispetto alla scorsa edizione, non ci sarà unʼarea ad hoc, ma le officine dei preparatori saranno ospitati allʼinterno di ciascun padiglione espositivo, in posizioni strategiche (isole) per entrare più facilmente a contatto con i visitatori. Occasioni imperdibili invece quelle che offre il Temporary Bikers Shop, il grande negozio di Eicma giunto alla 4° edizione.

Non mancheranno gli spettacoli della sezione Motolive. L’area esterna di Eicma offre gare e intrattenimento, dalle esibizioni del Freestyle Motocross alle competizioni internazionali Super Enduro e Flat Track, ma il fiore allʼocchiello sono le finali del Challenge Yamaha 2017, discipline MX e Enduro. Per gli appassionati di E-Bike è stata poi allestita una pista di 1.000 metri che simula la montagna (pendenze fino allʼ8%), così che ognuno possa assaggiare di persona i vantaggi della pedalata assistita.