Valentino Rossi battezza la Yamaha Niken

Già il look connota sensibilmente Yamaha Niken. Perché è una moto vera, soltanto con due ruote anteriori, e non uno scooterone come siamo abituati a considerare i “three-wheel” e come la stessa Yamaha produce (vedi Tricity). Niken ha un frontale deciso, che fonde in un unico elemento il cupolino e il serbatoio integrato in alluminio, mentre sono full Led sia le luci che le frecce integrate negli specchietti. Il codone è snello e rastremato, come una dinamica naked sportiva. Il motore è un 3 cilindri frontemarcia raffreddato a liquido, di cilindrata 847 cc e 115 CV di potenza, che sprigiona ottime performance ma le tiene bene a bada grazie alla eccelsa stabilità in curva data dalle due ruote davanti e nonostante un angolo di piega che arriva fino a 45 gradi. Due gli impianti frenanti.