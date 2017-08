Yamaha, a listino il nuovo X-Max 400

Yamaha rinnova il suo scooter premium X-Max 400 . Cilindrata superiore dunque allo stesso modello ma 300 cc, e brillantezza in più del motore monocilindrico, ora Euro 4. Uno scooterone elegante, versatile, con unʼanima sportiva che richiama la famiglia TMax e un equipaggiamento completo per un uso polivalente.

La qualità estetica del rinnovato Yamaha X-Max 400 si mostra nelle linee scolpite e con un motivo elegante a boomerang dei fianchetti. Molto bello il doppio faro anteriore e il faro posteriore, entrambi con luci a LED . Le finiture sono di qualità elevata, come la doppia cucitura della grande doppia sella. Questa è nuova e ha uno schienalino dedicato per il guidatore , un vero e proprio supporto lombare che migliora il livello di comfort. Il vano sottosella può ospitare due caschi integrali o una borsa di dimensioni A4. Standard anche lʼaccensione con Smart Key e la presa 12V utile per ricarica il telefonino.

Salto in avanti rispetto allʼX-Max 300 quanto al motore, che in questo caso è il più potente monocilindrico 4 tempi a iniezione elettronica da 400 cc, perfetto sia per lʼutilizzo metropolitano che il fuori porta del weekend. Un propulsore evoluto e raffreddato a liquido, che eroga una coppia corposa per allunghi formidabili, capaci di rendere i sorpassi facili e rapidi e, al tempo stesso, le velocità di crociera sostenute e confortevoli. Di serie il nuovo X-Max 400 ha il Traction Control e sistema frenante con doppio disco anteriore e ABS. Nelle concessionarie Yamaha il nuovo X-Max 400 sarà disponibile da agosto 2017 al prezzo di 6.690 euro, franco concessionario incluso.