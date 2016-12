Yamaha Tricity, nuovo motore 155

Un motore che combina lʼefficienza della combustione con la capacità di ridurre le perdite di potenza, così da garantire accelerazioni più rapide e consumi ridotti. Una scelta in più rispetto al Tricity 125 lanciato due anni fa, e che resta a listino. Il Tricity 155 però ha il vantaggio di poter andare in tangenziale e in autostrada, aggiungendo quindi un pizzico di praticità in più. Non è solo il motore la novità di Tricity 155. Yamaha ha montato un serbatoio più grande (7,2 litri), che assicura unʼabbondante autonomia di marcia al mezzo, già di per sé efficiente visto che con due litri e mezzo di benzina fa mediamente 100 km. Nuova è pure la ruota posteriore da 13 pollici con pneumatico largo 130/70, mentre davanti ci sono due ruote da 14 pollici.