Yamaha Tricity 155, la soluzione al traffico

Una buona notizia per la platea dei pendolari quando rientreranno dalle vacanze estive. Yamaha ha annunciato per settembre lʼarrivo sul mercato di Tricity 155 , lo scooter a tre ruote che si è conquistato una fetta di fedelissimi con la versione 125 . Ma rispetto a questa, Tricity 155 può andare in tangenziale e autostrada , e così muoversi nelle grandi aree metropolitane sarà ancora più facile.

Pensiamo soltanto a chi abita nellʼhinterland milanese, o a Roma fuori dal Grande Raccordo Anulare. Per loro il tragitto casa-lavoro, ufficio-cantiere, casa-scuola o università ammette poche alternative: o infilarsi nel tunnel del trasporto pubblico, o rinchiudersi in auto in mezzo al traffico, o scegliere la libertà di una moto o uno scooter. Ma il 125 non basta, e allora Yamaha va incontro a queste esigenze col suo scooter a tre ruote dotato di motore monocilindrico 4 tempi da 155 cc, che sviluppa 15 CV di potenza e assicura pure accelerazioni scattanti e buone velocità. Senza dimenticare che Tricity è agile e maneggevole, più di quanto dica la mole (pesa 165 kg), e grazie alla nuova ruota da 13 pollici posteriore con pneumatico largo 130/70, la trazione è migliore su tutti i fondi stradali.