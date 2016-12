Tricity, lo scooter tre ruote Yamaha

08:30 - È arrivato sul mercato ad agosto, giusto in tempo per soddisfare la frenesia scooteristica che l’estate porta con sé. È l’originale Yamaha Tricity, primo scooter a tre ruote della Casa nipponica. Ha piccola cilindrata – 125 cc a 4 tempi – ed è agile e leggero, ed è proposto a un prezzo di 3.500 euro con 3 anni di garanzia. Sicuramente concorrenziale per questo segmento di mercato.

Un motore inedito, sviluppato in proprio da Yamaha, che trasmette potenza alla ruota posteriore attraverso un cambio a variazione continua CVT. Yamaha Tricity ha due ruote anteriori da 14 pollici e una posteriore da 12, e il vantaggio di avere una sospensione a parallelogramma che permette al pilota di guidare il veicolo come un normale scooter a 2 ruote, seppur con una sensazione di stabilità maggiore. Su ciascuna delle due ruote anteriori agisce una sospensione indipendente, un brevetto Yamaha che permette alle due ruote davanti di “piegarsi” in parallelo nelle curve, assicurando una tenuta di strada stabile e sicura.

Un’altra delle “invenzioni” del tre ruote Yamaha è il sistema di frenata integrata UBS (Unified Brake System), che rende la frenata progressiva e quindi più efficace. Il sistema prevede due freni a disco anteriori da 220 mm di diametro e un freno a disco posteriore da 230 mm: quando si frena solo con la leva sinistra la forza viene ripartita tra le tre ruote, per una frenata bilanciata, invece con la leva di destra si agisce soltanto sui freni anteriori. Ulteriore elemento di sicurezza e di facilità di guida per questo mezzo che ha una distribuzione dei pesi perfettamente equilibrata 50/50.