Harley-Davidson nuova gamma Softail 2018

In queste immagini vediamo il ricco parterre di novità della gamma Softail 2018 , moto che hanno fatto epoca come Fat Boy, Heritage Classic, Low Rider, Softail Slim, Deluxe, Breakout, Fat Bob e Street Bob . Rinnovate nello stile e nella ciclistica, le Softail 2018 dispongono anche dei nuovi motori lanciati nellʼultimo anno da Harley-Davidson: i Milwaukee-Eight 107 di cilindrata 1.745 cc . Ma resta anche il vecchio e più pesante bicilindrico 114 da 1.868 cc, entrambi dotati del doppio contralbero di bilanciamento. Sulle 5 nuove Touring è invece montato il motore 117, con cilindrata ancora maggiore di oltre 1.900 cc. Insomma, un passaggio epocale per il costruttore icona delle due ruote americane, iniziato con la favolosa custom Road King Special a inizio 2017.

Il telaio è nuovo, di tipo tubolare in acciaio e trattato al carbonio, più rigido del 65% e sul quale poggia un nuovo e più elastico forcellone Showa. I modelli sono stati alleggeriti fino a 17 chili e offrono così un miglior rapporto potenza-peso, per accelerazioni più rapide e migliori performance in curva. Non da poco per il look storico delle Harley è lʼadozione delle luci diurne a Led, come anche il nuovo quadro strumenti e la presa Usb per ricaricare lo smartphone. I prezzi della gamma Softail 2018 vanno dai 15.000 euro della Street Bob agli oltre 20 mila della Fat Boy e dei modelli Heritage e Deluxe.