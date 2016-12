Yamaha Majesty S 125 MY 2014

09:00 - Yamaha rinnova il suo scooter 125 di maggior successo. Forte delle 150 mila unità già vendute, il nuovo Majesty 125 S acquista un design più contemporaneo, pur restando molto compatto e facile da guidare. Il Model Year 2014 si arricchisce delle ruote da 13 pollici e dei sofisticati LED per le luci di posizione anteriori e le luci di coda. Un segno di modernità comprovato anche dalla originale strumentazione a tre quadranti, con contagiri analogico, tripmeter e tachimetro digitale.

Yamaha Majesty 125 S Model Year 2014 è uno scooter agile e dal look giovanile (il suo target di riferimento sono i teens), eppure non manca di solidità e affidabilità. Il motore è un 4 tempi 4 valvole da 12 CV raffreddato a liquido, brillante in città ed estremamente scattante da fermo. Il motore si accompagna a una sospensione posteriore inedita, basata su un monoammortizzatore orizzontale per offrire una tenuta di strada ottimale e un migliore assorbimento delle irregolarità. Motivo di comfort importante è il cambio automatico. Potenziato anche l’impianto frenante, con disco anteriore di diametro maggiorato (267 mm) e disco posteriore.

La posizione di guida resta ergonomica e aiuta il feedback tra pilota e veicolo, come del resto fa la spaziosa pedana piatta. La doppia sella anatomica aiuta infatti a mantenere una posizione naturale e rilassata, e questo fa di Majesty il due ruote Yamaha più facile e maneggevole di tutti. Sotto la sella c’è posto per un casco integrale e di fronte al pilota c’è un comodo vano portaoggetti, mentre sul retroscudo è posto un pratico gancio per trasportare piccole borse. Il nuovo scooter Yamaha costa 3.290 euro.