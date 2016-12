Moto Guzzi Stelvio 1200 MY 2014

09:30 - Due granturismo superbe, vocate all’avventura. Sono le Moto Guzzi Stelvio 1200 8V e NTX, con la loro carenatura leggera che confluisce morbidamente verso il doppio gruppo ottico anteriore, l’unico dettaglio ereditato dalla precedente Stelvio. Moto Guzzi ha infatti riscritto completamente la sua grande tourer, che ha nuovi il cupolino (più protettivo), il parabrezza e la semicarenatura con frecce integrate, tutti elementi che contribuiscono a donare al frontale della Stelvio 8V un’espressione nuova, più aggressiva e dinamica.

L’autonomia è quasi raddoppiata grazie al nuovo serbatoio dalla capacità record di 32 litri. Le nuove Guzzi Stelvio dispongono ora di un sofisticato display che permette di controllare, tra l’altro, il livello di calore delle manopole riscaldate e di attivare il dispositivo antipattinamento ATC, di serie su entrambi i modelli. La ciclistica si basa su una forcella anteriore upside down Marzocchi con steli da 45 mm e 170 mm d’escursione all’avantreno, mentre sulla ruota posteriore opera un’unità Sachs che lavora su 155 mm di corsa. I freni Brembo coadiuvati dall’azione dell’ABS Continental sono di serie su NTX e in opzione su Stelvio 8V.

Il motore è il classico bicilindrico trasversale a V di 90° della serie “Quattrovalvole”, un 1.2 da 105 CV di potenza a 7.250 giri e 113 Nm di coppia a 5.800 giri, un propulsore unico nel suo genere e il più potente tra quelli prodotti a Mandello del Lario. La nuova centralina integrata di accensione e iniezione sfrutta adesso i segnali di due sonde lambda, così da garantire un più efficiente ciclo di combustione, migliorando la risposta al comando del gas, l’erogazione ai regimi intermedi e riducendo, al contempo, i consumi le emissioni nocive. Le nuove Moto Guzzi Stelvio hanno il cambio a 6 marce e rispettano la normative Euro 3 sulle emissioni.

La NTX è la versione più “avventurosa” della Stelvio e si distingue dalla 8V per la robusta “corazza” che l’avvolge, composta da paracoppa, paramotore, protezione cilindri, parabrezza maggiorato e paramani integrali. Non mancano, in una moto dedicata ai grandi viaggiatori, le valigie in alluminio e i fari alogeni supplementari, e tra gli optional spiccano il navigatore GPS e la protezione del Cardano Reattivo Compatto. Il prezzo della Moto Guzzi Stelvio 1200 8V è di 13.670 euro, la NTX costa esattamente 1.000 euro in più, IVA e franco concessionario inclusi.