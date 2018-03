14 marzo 2018 15:50 Mercedes e il poker che non ti aspetti Dalla Classe A al pick-up Classe X, passando per CLS

Mercedes arriva a Ginevra con un poker di proposte quantomeno variegato. I riflettori sono tutti sulla nuova generazione, la quarta, di Classe A, il suo modello dʼingresso che arriverà a listino in Italia a maggio. Ma il restyling della Classe C Station Wagon e la nuova CLS non sono meno intriganti, mentre tutto da scoprire si rivela il pick-up Classe X, che impone nuove sfide alla Casa di Stoccarda.

La nuova Classe A è comunque la punta di lancia dellʼoffensiva Mercedes. Si presenta più grande, allungata di 12 cm e più spaziosa allʼinterno, con un bagaglio di contenuti comfort e hi-tech senza eguali nel segmento C premium. I comandi vocali sempre più raffinati e i nuovi sistemi di guida assistita la proiettano già verso il prossimo decennio, anche se nella gamma motori debutterà un inedito diesel da 116 CV con additivo AdBlue. Più articolata è la gamma motori della Classe C, sottoposta a restyling dopo 4 anni dal lancio, perché i modelli 4 cilindri sono dotati di un sistema EQ Boost a 48 volt, che aggiunge nuove funzioni di marcia a bassa inerzia che consumano meno. La trazione integrale è presente sulla C200 benzina da 184 CV e sul top di gamma C 43 da 390 CV.

La nuova Mercedes CLS, alla terza generazione, si presenta recuperando alcuni concetti di design del primo modello. È stato quello infatti il più innovativo e ha dato il la al nuovo stile emozionale della Stella. La vera novità è lʼabitacolo omologato per 5 passeggeri. Nel look vengono recuperati la linea di cintura tesa, la linea piatta dei finestrini e il vano passeggeri ribassato, ma lʼabitacolo si presenta più moderno ed elegante, con le originali bocchette di ventilazione illuminate che ricordano le turbine degli aerei. Anche sulla gamma CLS ci sarà il sistema elettrificato EQ Boost per la CLS 450 4Matic da 367 CV.

Prima assoluta a Ginevra per il pick-up Classe X con motore 6 cilindri e trazione integrale 4Matic. Si tratta di un turbodiesel da 258 CV, che consente alla Mercedes X 350d 4Matic di erogare 550 Nm di coppia massima, per unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi. Davvero inusuale per un pick-up, che di serie dispone di cambio automatico a 7 rapporti con comandi al volante e funzione ECO start/stop. In Europa questa versione arriverà a giugno, con prezzi che partono da 42.983 Euro, IVA esclusa.