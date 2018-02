13 febbraio 2018 07:40 Mercedes Classe A, generazione quattro Da Amsterdam le prime immagini del modello

Questa volta la rivoluzione non cʼè stata. Mercedes ce ne ha messo un poʼ per trovare la quadra al suo modello entry level di gamma, ma alla fine pare si sia convinta che una grossa berlina due volumi 5 porte dallʼindole sportiva sia la soluzione migliore per una vettura dagli elevati volumi di vendita. Quelle che vediamo da Amsterdam sono le prime immagini della nuova, quarta generazione di Classe A.

Simile nel look alla precedente generazione, ma ben più grande coi suoi 12 cm di maggior lunghezza e ben 30 litri di volume in più nel bagagliaio. Con carreggiate larghe, che soddisfano i migliori requisiti di spaziosità e abitabilità interne per la categoria (segmento C premium), Mercedes ha già in mente di creare una famiglia attorno alla nuova Classe A, con carrozzerie station wagon, crossover e anche alcune versioni supersport AMG. Niente più monovolume invece, come fu la prima, originale e discussa, Classe A.

La nuova Mercedes Classe A arriverà in Italia a maggio, forte del suo ricco bagaglio di dotazioni hi-tech, che promettono di rivoluzionare il rapporto tra guidatore e tecnologie per la facilità dʼuso che ne consegue. Comandi vocali sempre più raffinati e sistemi di guida assistita fanno, infatti, già parte dellʼequipaggiamento disponibile sulla “piccola” Mercedes. Già il display ad alta definizione si annuncia futuristico, perché i due schermi da 10,25 pollici ciascuno possono fondersi in un unico display lungo oltre 50 centimetri! Qui passa tutta lʼinformazione di servizio e dʼintrattenimento.

Allʼinizio la gamma motori si baserà su tre proposte: il 1.4 turbo benzina da 163 CV ha il sistema di disattivazione dei cilindri, per cui se si viaggia incolonnati e a bassa velocità si spengono due dei 4 cilindri. Non solo, ma questo motore ha pure il filtro antiparticolato per motori a benzina, come anche il 2.0 turbo da 224 CV, che ha solo il cambio automatico a doppia frizione. A gasolio cʼè al lancio unicamente il 1.6 da 116 CV della A180d, innovativo anchʼesso col suo sistema di depurazione dei gas di scarico con additivo AdBlue.