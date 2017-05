6 maggio 2017 09:30 Mercedes AMG GT Roadster e GT C Roadster Due super spider per i 50 anni di AMG

AMG sta vivendo il miglior momento della sua avventura industriale. Iniziata 50 anni fa, nel 1967, e perciò questʼanno Mercedes ha deciso di lanciare tanti modelli celebrativi della sportività AMG. Come le nuove, fantastiche super decapottabili GT Roadster e GT C Roadster. Per loro anche una versione Edition 50, come per la GT Coupé: 500 esemplari numerati che ricorderanno lʼanniversario AMG.

AMG, sportiva da 50 anni 1 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 2 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 3 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 4 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 5 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 6 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 7 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 8 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 9 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 10 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 11 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 12 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 13 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 14 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 15 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 16 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 17 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 18 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 19 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 20 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 21 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 22 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 23 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 24 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 25 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 26 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 27 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 28 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 29 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 30 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 31 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 32 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni 33 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa AMG, sportiva da 50 anni leggi dopo slideshow ingrandisci

Le nuove Mercedes AMG GT Roadster e GT C Roadster sono due auto scoperte a due posti dalle prestazioni formidabili. Ma il design mozzafiato non è meno formidabile, come anche i contenuti tecnici elevatissimi, tipo i nuovi materiali compositi a fibre di carbonio che rappresentano una novità assoluta nella produzione automobilistica. O anche le sospensioni attive e lʼasse posteriore sterzante sulla GT C. Pure la capote in tessuto è innovativa: ha tre strati e poggia su un telaio in magnesio, acciaio e alluminio. Capote che si apre o chiude in soli 11 secondi e fino ai 50 km/h di velocità. La carrozzeria è tutta in alluminio e spicca la traversa posta dietro i sedili, che funge da protezione in caso di capottamento.

Il motore delle super roadster tedesche è in entrambi i modelli il V8 4.0 biturbo benzina, che per la AMG GT Roadster sviluppa 476 CV e per la AMG GT C Roadster addrittura 557 CV. Le prestazioni sono fuori dallʼordinario per unʼauto scoperta, con accelerazioni da 0 a 100 in meno di 4 secondi! Lʼaerodinamica è curata in maniera perfetta, grazie allʼadozione del sistema attivo di regolazione dellʼaria Airpanel (già visto sulla AMG GT R), in pratica lamelle verticali che si aprono e chiudono in circa un secondo per ottimizzare il bilanciamento delle due sportivissime spider.