Mercedes celebra i 50 anni di AMG

Mercedes-Benz ha portato in Svizzera alcune delle sue meravigliose vetture, come la nuova Classe E Cabrio in anteprima mondiale. Un modello che completa la gamma della Classe E. Restyling importante per Mercedes GLA, a 4 anni di distanza dallʼesordio del crossover, e occhi puntati anche sul pick-up della Stella: X-Class. Ma al Salone di Ginevra si festeggiano soprattutto i 50 anni di AMG, la divisione sportiva del gruppo Daimler.