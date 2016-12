Mazda MX-5, la spider più amata

Mazda MX-5, la spider più famosa del mondo, ha festeggiato un traguardo importante: un milione di esemplari prodotti . Era lʼaprile del 1989, oltre 27 anni fa, quando dallo stabilimento di Hiroshima uscì il primo esemplare, e il successo fu immediato, perché gli anni 1990 e ʼ91 restano i migliori di sempre della roadster due posti. Assetto bassissimo, agile, piacevole da guidare, la MX-5 non è mai venuta meno, in quattro generazioni, al suo concetto originario.

Mazda ha sempre saputo rinnovare la sua spider, la più venduta di sempre al mondo. Anche lʼattuale quarta serie conferma la soluzione del motore anteriore centrale con trazione posteriore , per una ripartizione dei pesi perfettamente equilibrata 50:50 fra assale anteriore e retrotreno. La nuova MX-5 è però più leggera e di ben 100 chili rispetto alla generazione precedente . La novità tecnica principale sta nei motori Skyactiv Euro 6: il 1.5 da 131 CV e cambio manuale a 6 marce prende il posto del vecchio 1.8, mentre il 2.0 da 160 CV e manuale a 6 marce ha un piglio sportivo e si accompagna a sospensioni sportive Bilstein. Questo motore include il sistema i-stop di spegnimento automatico al minimo (con riavvio in mezzo secondo) e una versione più leggera del sistema di recupero dellʼenergia in frenata i-Eloop .

Lʼabitacolo molto arretrato è stato profondamente rinnovato, e con esso lʼergonomia di volante, cambio e pedaliera. Mazda ha lavorato molto sul controllo dellʼaria attorno ai passeggeri e sulla rumorosità, per migliorare la vivibilità a cielo aperto, e la capote in tela è facile da azionare e, quando chiusa, toglie poco spazio al volume posteriore. Il look della nuova MX-5, raccolto in appena 3,915 metri, sfoggia nuovi gruppi ottici ultra compatti con quattro fari a LED e a LED sono pure le luci di marcia diurne. Allʼinterno spicca il nuovo schermo touch da 7 pollici, il sistema MZD Connect di connettività per smartphone e un impianto audio premium Bose con 7 altoparlanti, sviluppato appositamente per una spider e dotato di altoparlanti UltraNearfield posti nei poggiatesta di pilota e passeggero.