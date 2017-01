26 gennaio 2017 09:40 Lexus tra lʼamarcord IS e i progetti futuri Uno yacht da favola nel cassetto

La più piccola delle berline Lexus è anche la più europea di tutte, per stile e posizionamento. Ora Lexus IS si rinnova, 17 anni dopo il primo debutto e a 4 anni di distanza dal lancio dellʼattuale modello. Un milione gli esemplari finora venduti e quella tecnologia Lexus Hybrid Drive che ha diffuso la trazione ibrida elettrica tra tutte le berline premium del Vecchio Continente.

La nuova Lexus IS fa propri i concetti di stile che i creativi del brand stanno esplorando a 360 gradi, proponendo studi di imbarcazioni e persino velivoli. Lo yacht che vediamo nelle immagini sotto sono un chiaro esempio di design premium adatto al segmento del lusso. Quanto alla nuova IS, ictu oculi si percepiscono cambiamenti nel design della tradizionale griglia a clessidra Lexus, nei nuovi LED a diamante, nella linea di fiancata e nei nuovi cerchi in lega. Ma molte migliorie sono rivolte a ottimizzare la performance dinamica, grazie alla trazione posteriore e alle nuove sospensioni.

La tecnologia di bordo è espressione della più evoluta capacità dʼinnovazione giapponese. Il nuovo display ad alta definizione da 10,3 pollici permette di gestire ogni funzione dellʼauto, incluse le dotazioni di sicurezza del pacchetto Lexus Safety System+ e del sistema di Gestione Integrata delle Dinamiche del Veicolo. Per il comfort spicca lʼimpianto audio Pioneer Premium Sound con 10 altoparlanti. In Italia la nuova Lexus IS Hybrid è disponibile in offerta lancio a 34.900 euro per la versione Executive e con navigatore incluso.

Lo yacht Lexus

Quanto ai sogni nel cassetto, ecco lo studio di design dello yacht Lexus presentato a Miami Beach. È dotato di due motori V8, ciascuno da 440 CV e già noti per la loro presenza sui coupé Lexus RC F e LC 500. Il design è pensato per 6/8 persone e svela il ponte superiore e lo scafo esterno saldamente stretti attorno alla struttura interna. I componenti sono realizzati in materiale composito, resine con rinforzi in fibra di carbonio, materiale che per leggerezza e resistenza sono sempre più usati sulle vetture Lexus.