Lexus LC500h, bellezza in proiezione futura

In Italia, in effetti, la vedremo soltanto nella versione LC 500 Hybrid , con doppia alimentazione benzina/elettrica. Ma il sistema di propulsione rappresenta una novità, perché la coupé Lexus è la prima vettura equipaggiata col Multi-Stage Hybrid System , che esalta le prestazioni della trasmissione ibrida. Grazie al cambio multi-stage, infatti, l’esperienza di guida è stata ottimizzata e assicura maggiore coppia e potenza a tutti i regimi del motore e a qualsiasi velocità . Le accelerazioni sono sempre fluide e progressive, tanto da simulare un cambio a 10 rapporti. Va detto che il sistema ibrido si avvale di un motore termico V6 benzina da 3,5 litri e potenza complessiva di 359 CV .

Il profilo sportivo della Lexus LC500h è quello di una coupé di lusso, con una linea del tetto snella e una silhouette molto dinamica, che poggia su cerchi in lega di alluminio da 20 pollici davanti e da 21 sullʼasse posteriore. Sulla coda, la linea del tetto va a restringersi all’altezza dei grandi passaruota, rafforzando la solidità e la stabilità della vettura. La LC dispone del Lexus Safety System+, un pacchetto completo di tecnologie per la sicurezza attiva, che comprende una telecamera e un radar a onde millimetriche, il sistema Pre-Crash progettato per rilevare veicoli e pedoni e lʼAll-speed Adaptive Cruise Control. Per il comfort di bordo spicca lʼimpianto audio con 13 altoparlanti realizzato in collaborazione con Mark Levinson. Lexus LC500h sarà disponibile in Italia da settembre 2017.