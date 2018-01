31 gennaio 2018 09:30 Le ibride Toyota Team Limited Edition Il viaggio Toyota verso i Giochi Invernali 2018

Arrivano sul mercato italiano le versioni speciali Toyota Team di Yaris, Auris Touring Sport, C-HR e Rav4. Tutte rigorosamente ibride elettrico-benzina. Le nuove serie prodotte in volumi limitati nascono per lʼimpegno che la Casa nipponica si è presa per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2018, che iniziano la settimana prossima a Pyeongchang, in Corea del Sud.

Le versioni speciali si caratterizzano per la carrozzeria Bianco Perla e dettagli di stile come la bandiera italiana disegnata sugli specchietti retrovisori e con un badge Toyota Team. Le auto sono inoltre equipaggiate con il Navigatore Go Plus e pneumatici invernali Pirelli con il primo stoccaggio Tyre Park Hotel inclusi. La versione Toyota Team Limited Edition di Yaris Hybrid costa a partire da 23.450 euro. Il crossover C-HR Toyota team con Tech Pack incluso costa 34.850 euro, mentre il Rav4 Hybrid 2WD 38.000 euro. La Auris Hybrid Touring Sports Hybrid Toyota Team, con lʼaggiunta delle ruote da 17 pollici, costa infine da 30.200 euro.