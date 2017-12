12 dicembre 2017 09:10 Toyota Rav4 Hybrid 2018 e Lexus RX Offensiva Suv del costruttore leader nel mondo

Scatta la corsa al 2018, il nuovo anno che promette di ridare lo slancio decisivo alla ripresa del mercato auto. Il più grande costruttore del mondo, Toyota, non vuol farsi trovare impreparato e punta sui suoi due cavalli di battaglia: i Suv e la trazione ibrida. Nascono così i nuovi Rav4 Hybrid e Lexus RX.

Disponibile sia a 2 che a 4 ruote motrici, il nuovo Toyota Rav4 Hybrid 2018 si avvale della motorizzazione ibrida elettrica da 197 CV, con cambio automatico. Il restyling estetico prevede, davanti, il logo Toyota all’interno della nuova griglia superiore, mentre nella parte inferiore si creano gli spazi per gli alloggiamenti dei fendinebbia, ben incassati nei bordi del paraurti. La linea di cintura resta alta e le gomme sono ospitate da nuovi cerchi da 18 pollici, mentre i vetri posteriori sono oscurati. Nove i colori di carrozzeria, tra cui il nuovo Red Mica. Tre le versioni a listino: Dynamic, Exclusive e Lounge, questʼultima con sedili in pelle e sistema multimediale Touch2 with Go Plus con ambiente wi-fi e controllo vocale.

Come sempre evoluta è la dotazione elettronica di bordo. Toyota ha annunciato che dal 2018 tutte le sue auto disporranno di serie del sistema di sicurezza attiva Toyota Safety Sense, che comprende tra lʼaltro lʼavviso di pre-collisione con rilevamento pedoni, il riconoscimento della segnaletica stradale, lʼavviso di superamento corsia con rilevatore di stanchezza, gli abbaglianti automatici e lʼAdaptive Cruise Control. La forbice di prezzi di Toyota Rav4 Hybrid 2018 va da 34.600 a 41.600 euro, e in fase di lancio è previsto un bonus con 7.000 euro di vantaggi in caso di permuta o rottamazione di un veicolo diesel.