3 febbraio 2018 08:00 Lamborghini Urus, a Parigi con amore Il super Suv da 650 CV debutta in Francia

La notizia è lʼapertura di una nuova concessionaria Lamborghini a Parigi, ma lʼoccasione è stata quella di far conoscere il primo Suv della Casa del Toro ai francesi. Il possente Urus, super Suv da 650 CV che proietta lʼazienda di SantʼAgata Bolognese in una nuova era, e non solo per le fattezze estetiche, ma perché sarà Urus la prima auto ibrida elettrica della Lamborghini.

Il numero uno della Casa Stefano Domenicali era presente allʼinaugurazione del nuovo showroom parigino. Nella capitale francese, sembra un paradosso, mancava un concessionario diretto del brand, presente invece a Lione, Mulhouse e Cannes, oltre a quello di Montecarlo nellʼindipendente Principato di Monaco. Il partner selezionato da Lamborghini per Parigi è il Gruppo Schumacher, una società francese con 70 anni di esperienza nel mondo dell’auto. Dopo Regno Unito e Germania, la Francia è il terzo mercato più importante in Europa, nel 2017 vi sono state consegnate 127 supercar Lamborghini, il 35% in più dellʼanno prima.