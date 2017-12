Lamborghini Urus, svelati calendario e prezzo

È stata una settimana epocale per Lamborghini , che nel rinnovato stabilimento di SantʼAgata Bolognese ha presentato al mondo intero Urus, il suo primo Suv . Tutto si è detto e scritto di questa rivoluzione, che arriva a 50 anni esatti dalla prima supercar lanciata sul mercato da Ferruccio Lamborghini . Così per farci unʼidea precisa, ascoltiamo le parole di Stefano Domenicali , da poco più di 18 mesi alla guida della Casa del Toro.

Urus non è semplicemente il primo Sports Utility Lamborghini, un modello che probabilmente resterà fedele soltanto a sé stesso. È anche il veicolo che porterà la fabbrica di SantʼAgata Bolognese a raddoppiare la sua produzione annua, da 3.500 a 7.000 unità , e a creare 500 nuovi posti di lavoro. E doppi saranno anche gli spazi dello stabilimento, dove cʼè un nuovo centro logistico e una pista di prova. In Italia la Lamborghini Urus arriverà nella primavera 2018, il prezzo IVA esclusa è di 168.852 euro , quindi poco più di 200 mila euro tutto incluso. Nel 2019 è attesa anche la versione ibrida elettrica plug-in.

Guardando da vicino il Suv, vediamo che monta un motore “classico”, nel senso che lʼestroverso 10 cilindri Lamborghini cede il passo a un V8 biturbo di cilindrata 4.0 che è più diffuso, anche nella produzione dei nuovi proprietari Audi. Sviluppa 650 CV di potenza e una mostruosa coppia massima di 850 Nm fin dai 2.250 giri al minuto, per prestazioni strabilianti per un Suv: da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, da 0 a 200 in 12,8 secondi, e una velocità di punta di 305 km/h, ciò che ne fa il SUV più veloce sul mercato. Il cambio è automatico a 8 marce e la trazione integrale si avvale del sistema a quattro ruote sterzanti. Di serie anche i freni in carboceramica e le sospensioni pneumatiche adattative.