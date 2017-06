La Jaguar F-Type con motore 4 cilindri

Unʼalternativa interessante quella dei motori 4 cilindri per la F-Type, cui finora erano riservati soltanto propulsori a 6 e 8 cilindri di smisurata potenza ma efficienza di gran lunga inferiore. I nuovi motori Ingenium, invece, già visti anche su alcuni modelli Land Rover, rappresentano il miglior compromesso tra efficienza e performance, con tutti i vantaggi che ciò comporta in termini di costi di gestione e manutenzione. Il guidatore della F-Type non ha nulla cui deve rinunciare, perché la coupé britannica tocca i 250 orari di velocità e accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi. Sicuro che il motore 4 cilindri 2.0 Ingenium da 300 CV farà la sua comparsa anche sulla F-Type Cabrio.