Land Rover, la forza dei nuovi motori Ingenium

Costati un miliardo di sterline di investimenti nellʼimpianto di Wolverhampton, dovʼè il Centro di Produzione motori del gruppo britannico, gli Ingenium sono due benzina da 240 e 290 CV, gli Ingenium Si4, e il diesel Sd4 da 240 CV che già conosciamo sulla nuova Land Rover Discovery. Tutti 4 cilindri 2.0, turboalimentati, con apertura variabile delle valvole e a iniezione diretta a 2.000 bar per i propulsori a benzina e 2.200 bar per quello a gasolio. Trazione 4x4 e cambio automatico accompagnano i nuovi motori. La coppia è elevata in tutti e tre i casi: 340 e 400 Nm per i motori a benzina e addirittura 500 Nm per lʼIngenium diesel 240 CV. Questʼultimo ha tra le sue prerogative anche lʼabbattimento sia delle polveri di CO2 (153 g/km) che degli ossidi di azoto NOx.