La Huracan Lamborghini star a Pechino

Lamborghini porta in Cina tre modelli della famiglia Huracan: la LP 580-2 a trazione posteriore, la Huracan LP 610-4 Spyder a trazione integrale e lʼedizione speciale Huracan LP 610-4 Avio, coupé con originale livrea ispirata al mondo dellʼaviazione, che sarà realizzata in edizione limitata di 250 unità. A unire i tre modelli sono il motore e il cambio: il 10 cilindri a V di 5,2 litri di cilindrata sviluppa 610 CV nella versione a trazione integrale e 580 in quella a trazione posteriore. Per il cambio le Huracan utilizzano lʼautomatico a doppia frizione a 7 rapporti. Prestazioni da urlo: la velocità massima supera i 320 orari e lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h si compie in 3,4 secondi. I motori di tutti i modelli Huracan dispongono della tecnologia “cylinder on demand”, che permette di dimezzare il numero di cilindri in funzione in base alle condizioni di marcia.