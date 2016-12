Kia Niro Hybrid, il futuro a un passo

Un modello inedito, con caratteristiche di versatilità importanti: un poʼ Suv, un poʼ station wagon, in un segmento medio C che fa gola a parecchie fasce di mercato. In Italia arriva in questi giorni la versione ibrida più “facile” per i clienti, quella a doppia alimentazione benzina/elettrica. Clienti che non devono stare lì a ricaricare le batterie e guidare con lʼansia che si scarichino, per loro anzi non cambia nulla: dovranno solo fare benzina e sarà poi la vettura ‒ in fase di rilascio e di frenata ‒ a recuperare energia per le batterie, limitando lʼimpiego della trazione elettrica soltanto alla fase di avviamento e di andatura blanda. Per il resto, appena si sfiora lʼacceleratore, Kia Niro Hybrid (come la berlina Hyundai Ioniq) va a benzina con una marcia silenziosa e tranquilla.