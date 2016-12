14 ottobre 2016 08:15 Hyundai Ioniq, lʼevoluzione dellʼelettrico Ibrida, 100% elettrica e plug-in

Hyundai ha presentato ieri a Cernobbio la Ioniq, originale berlina di 4 metri e mezzo con una coda in stile fastback che sa di sportività, ma che soprattutto rafforza la strategia della Casa coreana nel segmento delle auto ibride elettriche. Nelle concessionarie italiane arriva proprio in questi giorni, al prezzo dʼattacco di 21.650 euro e la garanzia di 5 anni con km illimitati. Otto anni la garanzia sulle batterie (o 200.000 km).

Di Ioniq si deve innanzitutto dire che rappresenta lʼintera catena evolutiva delle auto elettriche. Nasce come ibrida, a doppia alimentazione benzina/elettrica, ma si evolverà come elettrica pura e, a inizio 2017, anche come plug-in. Tre versioni ecosostenibili e nessuno spazio per motorizzazioni convenzionali, perché lʼobiettivo di Hyundai è ambizioso: convincere gli italiani della bontà del progetto Ioniq, e qualche pensierino sullʼibrido gli italiani lo stanno facendo (ancora minimo a dir la verità), perché le 26 mila ibride elettriche immatricolate nel 2015 nel Belpaese diventeranno 40 mila questʼanno, il 50% in più. Il competitor al momento è uno solo: Toyota, che ha più del 90% del mercato, ma con Ioniq si può dire che parte la caccia alla lunga leadership di Prius.

Tgcom24 vi svelerà presto la prova della Ioniq Hybrid, lʼunica al momento disponibile a listino. Il motore termico è un classico 1.6 benzina da 105 CV, coadiuvato da un motore elettrico da 43,5 kW e da una trasmissione a doppia frizione DCT. Non è ancora lʼauto delle emissioni zero, quelle promesse dalla Ioniq 100% elettrica col motore da 88 kW e batterie da 28 kWh, che assicurano unʼautonomia di marcia di 280 km circa, ma siamo già sui livelli di efficienza massima oggi sul mercato: 79 g/km di emissioni CO2 e consumi medi di 3,4 litri per 100 km. Attenzione, gran bella sorpresa è il fatto che tanto il ciclo urbano quanto il misto facciano segnare lo stesso dato sui consumi!