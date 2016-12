Jeep Renegade in versione Desert Hawk

Se la versione Trailhawk non vi bastava, ecco per voi lʼedizione speciale Desert Hawk . Il “falco” dunque cʼentra sempre con la Jeep Renegade , perché solo lʼagilissimo rapace può sorvolare con facilità tra rocce e sassi. Lʼultima versione del piccolo 4x4 Jeep vuole dimostrare le stesse qualità, marciando e saltellando nei percorsi offroad meglio di qualsiasi altro fuoristrada.

Dopo la premiere al Salone auto di Parigi, Jeep ha aperto questo fine settimana gli ordini di Renegade Desert Hawk. Una serie speciale limitata che nasce sulla base della Trailhawk e vi aggiunge particolari estetici quali i cerchi in lega total black e sticker sul cofano e sulla parte finale della fiancata. Di serie questa versione propone i sedili in pelle, il navigatore con schermo da 6,5 pollici, il Function Pack e il tetto apribile Mysky. Quattro i colori di carrozzeria: lʼesclusivo Mojave Sand e le tre tinte Alpine White, Solid Black e Anvil. La Desert Hawk è la quarta delle versioni speciali di Renegade, dopo Night Eagle, Dawn of Justice e 75th Anniversary.