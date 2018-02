Jeep Renegade 2018, sale lʼasticella della qualità

Cʼè una nota distintiva che separa il prodotto italiano da uno dʼimportazione ed è la varietà di soluzioni che i primi sono in grado di offrire. È il caso della Jeep “italiana”, la Renegade prodotta a Melfi e già un case history di successo, che soltanto lo scorso anno ha conquistato quasi 40 mila automobilisti in Italia. Renegade ora si rinnova e le versioni tra cui scegliere sono davvero innumerevoli.

Nuova Jeep Renegade 2018 è proposta infatti in 5 allestimenti, incrociabili con 12 diverse combinazioni di gruppi motopropulsori, vale a dire motori a benzina, diesel e GPL, con tre cambi (manuale, a doppia frizione e automatico a 9 rapporti) e trazione sia anteriore che integrale. Come dire, a ciascuno la sua Renegade! E persino per lʼinfotainment cʼè ampia possibilità di scelta: una delle novità maggiori del nuovo modello sta infatti nel sistema Uconnect di nuova generazione, con tre tipi di schermo a disposizione ‒ da 5, 7 e 8,4 pollici ‒ gli ultimi due ad alta definizione. Uconnect che offre ai passeggeri inedite funzionalità di navigazione, intrattenimento e comunicazione, grazie al supporto dei sistemi Apple Car Play e Android Auto.