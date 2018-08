Jaguar F-Pace 2019, crescono sicurezza e fruibilità

Chissà se la Brexit penalizzerà lʼeuforia di Jaguar , la sua seconda vita nelle mani degli indiani di Tata Group . La produzione aumenta e le vendite toccano nuovi vertici in molti mercati, soprattutto la linea di prodotto si è trasformata profondamente e ora la Casa del giaguaro ha nei Suv i frutti più floridi.

Il modello compatto E-Pace è arrivato da pochi mesi sulle strade europee e allʼorizzonte cʼè il primo veicolo interamente elettrico di Jaguar: I-Pace, anchʼesso un Suv. Al top di gamma resta invece il grande Jaguar F-Pace, lanciato nellʼaprile 2016 e oggi modello di punta per vendite della Casa inglese. Per rafforzarne il posizionamento, ecco il restyling che aggiunge contenuti importanti al veicolo, soprattutto in fatto di sicurezze. LʼAdaptive Cruise Control opera ora insieme allo Sterzo Attivo, adattando la velocità fino ai 180 km/h, mentre fino ai 160 orari è attivo il sistema radar di frenata dʼemergenza. Tra le altre dotazioni di serie di F-Pace 2019 ecco la telecamera posteriore, i sistemi di assistenza al parcheggio anteriori e posteriori, la spia del livello di attenzione del guidatore.