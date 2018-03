9 marzo 2018 08:15 Jaguar I-Pace, il Suv elettrico è realtà E arriva a listino a partire da 80.000 euro

È una delle novità più interessanti dellʼ88° edizione del Salone di Ginevra. È il primo veicolo 100% elettrico in casa Jaguar, è un Suv e si chiama I-Pace, e attenzione ché non è un prototipo, ma un modello finito che subito dopo la kermesse elvetica sarà avviato alla commercializzazione. Come dire che, “mentre gli altri parlano di futuro, noi lo costruiamo”, afferma Ralf Speth, CEO di Jaguar Land Rover.

Con il primo Suv elettrico esplode così a Ginevra tutto lʼorgoglio britannico. Jaguar I-Pace è infatti stato progettato fin dall’inizio come un vero EV (Electric Vehicle), seguendo criteri di stile, di aerodinamicità e di ottimizzazione degli spazi interni che questo tipo di veicoli richiede. I motori elettrici sono due e abbinati alla trazione integrale, sviluppano una potenza di sistema pari a 400 CV e quasi 700 Nm di coppia. Ciò permette al Suv inglese si non inquinare e al tempo stesso di scattare da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi! Un Suv decisamente sportivo, eppure ultra-efficiente, che con le batterie cariche percorre fino a 480 chilometri.

Il merito è anche di un’architettura in alluminio ottimizzata per assicurare una struttura dall’elevata rigidità e con una distribuzione 50:50 del peso. La batteria agli ioni di litio da 90 kWh si ricarica in una nottata, ma grazie al caricatore rapido a corrente continua da 100 kW è possibile ricaricare lʼ80% della batteria in soli 40 minuti, e con i primi 15 minuti si riesce a percorrere 100 km! Gli spazi non sono niente male, considerato lʼalloggiamento delle batterie: il bagagliaio offre una capacità di carico di 656 litri, che diventano 1.453 con i sedili abbattuti. E dentro lʼabitacolo ‒ chiaramente hi-tech e connesso via wi-fi ‒ ci sono tanti vani portaoggetti e sotto i sedili posteriori un vano per computer e tablet.