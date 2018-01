Jaguar I-Pace, il primo Suv a emissioni zero

Le personalità dovrebbero essere comunque ben distinte, ma il primo crossover elettrico di Jaguar proietta il costruttore britannico in una fase davvero nuova, in linea con le tendenze di mercato nei segmenti premium. È bene dire che I-Pace non è un prototipo, ma un modello di serie vero e proprio, che entrerà in produzione a breve. Il programma di test dei 200 prototipi è già stato completato: la flotta ha percorso qualcosa come due milioni e mezzo di chilometri, per 11.000 ore di utilizzo. Nei suoi test californiani (mercato molto ambito dal veicolo), Jaguar I-Pace ha dimostrato la versatilità e la funzionalità giuste per competere nel settore, percorrendo 320 chilometri con una sola carica della batteria agli ioni di litio.