28 ottobre 2016 15:15 Il possente “Sakara” è : King of the Flow 2016 Toyota C-HR è un suv dall’anima ibrida

Roma. La Toyota C-HR è un suv dall’anima ibrida, pronto ad affrontare il mercato a suon di innovazioni e di tecnica. Sakara è un campione di arti marziali, che affronta gli avversari a suon di botte e di tecnica. Un’attrazione inevitabile, che ha decretato come “King of the flow”, proprio il noto atleta romano.

Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 1 di 39 Tgcom24 Tgcom24 Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 2 di 39 Tgcom24 Tgcom24 Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 3 di 39 Tgcom24 Tgcom24 Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 4 di 39 Tgcom24 Tgcom24 Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 5 di 39 Tgcom24 Tgcom24 Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 6 di 39 Tgcom24 Tgcom24 Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 7 di 39 Tgcom24 Tgcom24 Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 8 di 39 Tgcom24 Tgcom24 Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 9 di 39 Tgcom24 Tgcom24 Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 10 di 39 Tgcom24 Tgcom24 Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 11 di 39 Tgcom24 Tgcom24 Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 12 di 39 Tgcom24 Tgcom24 Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 13 di 39 Tgcom24 Tgcom24 Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 14 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 15 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 16 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 17 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 18 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 19 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 20 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 21 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 22 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 23 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 24 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 25 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 26 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 27 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 28 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 29 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 30 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 31 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 32 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 33 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 34 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 35 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 36 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 37 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 38 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR 39 di 39 Ufficio stampa Ufficio stampa Serata finale King of the flow di Toyota C-HR leggi dopo slideshow ingrandisci

Ricapitolando, per preparare il pubblico a questo nuovo Suv di dimensioni contenute (4.36 metri), disponibile con motorizzazione turbo benzina da 115 Cv o ibrida da 122 (stesso schema della Auris), la Toyota ha organizzato un viaggio per l’Italia, nominando 8 pretendenti al titolo di: King of the Flow. Otto personaggi estremamente rappresentativi delle loro città (Lecce, Milano, Napoli e Roma), votabili solo on-line. L’idea, indubbiamente, è piaciuta, visto che ha totalizzato quasi 1.5 milioni di “Click”.