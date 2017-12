Il lusso Mercedes nelle forme Maybach e nuova CLS

Sa di lusso il nome Maybach, di antico blasone teutonico, lʼunico davvero in grado di sfidare le britanniche Rolls-Royce e Bentley. Da un poʼ Mercedes ne ha riportato in auge una produzione di nicchia, e da una costola della nuova Classe S Berlina ha creato la fantastica Mercedes Maybach S che vediamo in questo video. Se è troppo, però, o se chiedete a una berlina di essere un poʼ più sportiva, allora nella casa della Stella cʼè anche il modello che fa per voi: la nuova CLS, ora alla terza generazione.