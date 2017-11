29 agosto 2017 08:00 Mercedes Classe S, eccellenza assoluta Nuova generazione dellʼammiraglia tedesca

Ci sono le Mercedes, per tutti i gusti e per tasche sempre ben fornite, e cʼè poi la Mercedes. Quella che per status sociale e qualità tecnologica è il benchmark, il punto di riferimento di tutta lʼindustria automobilistica. Ha forme classiche questa Mercedes, una berlina tre volumi e 4 porte dalla figura elegante e maestosa, e porta il nome di Classe S.

Lʼammiraglia per antonomasia si presenta ora tutta nuova e sempre allʼapice del ristretto segmento delle executive cars. I cambiamenti estetici sono di sostanza, la nuova Classe S svela una mascherina del radiatore inedita, che si abbina ai fari a Led multi fascio; Led che sono entrati nel mondo dellʼauto proprio attraverso questo modello. Ma è dentro che lʼammiraglia di Stoccarda lascia a bocca aperta, e per i colori variabili dellʼambiente che il guidatore può scegliere in base al suo umore e per le luci e le bocchette dʼaerazione che i passeggeri possono attivare singolarmente. Bellissima lʼorganizzazione dei comandi, con due display ad alta definizione da 12,3 pollici ciascuno, uniti esteticamente sotto un vetro di copertura comune che forma una plancia widescreen.

Il volante ha innovativi comandi touch, a sfioramento, mentre il sistema dʼinfotainment può essere gestito attraverso il touchpad nella consolle centrale oppure con comandi vocali, che ora rispondono a oltre 450 comandi. La sicurezza è al livello top: i sistemi di assistenza attiva alla guida e di regolazione della distanza sono in grado di trarre un maggior numero di informazioni dalle mappe GPS e ciò aiuta il guidatore in modo più deciso e confortevole nel mantenere la distanza di sicurezza e nelle manovre di sterzo, così andando verso i principi della guida autonoma. La nuova Mercedes Classe S è poi la prima auto al mondo capace di individuare in anticipo le asperità del fondo stradale, grazie alla telecamera stereoscopica, con le sospensioni che adeguano immediatamente lʼassetto alla situazione.

Il pacchetto parcheggio dispone di 4 telecamere e 12 sensori collegati in rete, che realizzano una prospettiva aerea della vettura. Nuovissima anche la gamma motori dellʼammiraglia tedesca. Ce ne sono tre inediti: un 6 cilindri in linea diesel e un 6 cilindri a benzina, più un V8 biturbo con sistema di disattivazione dei cilindri. Più avanti arriverà anche un modello ibrido elettrico plug-in. Al top di gamma cʼè la gigantesca Classe S Maybach (lunga 5,5 metri!), con potenza di oltre 600 CV, come le due versioni AMG al vertice dellʼofferta sportiva.