Mercedes Maybach S 650 Cabriolet Che meraviglia la Mercedes Maybach scoperta!

Che meraviglia la cabriolet Mercedes Maybach! La più straripante, lussuosa, super super esclusiva delle vetture decappottabili. Non un prototipo, ma un modello reale la Mercedes Maybach S 650 Cabriolet, che il gruppo Daimler produrrà in non più di 300 esemplari. Ovvio ci sarebbe da dire, per qualità e target di mercato.

Con questʼ ammiraglia in formato cabriolet, che mutua dalla Mercedes Classe S il meglio del suo know-how tecnico, il gruppo tedesco riporta in auge il marchio di lusso Maybach, forse lʼunico vero antagonista delle britanniche Bentley e Rolls-Royce. E lo fa nel modo più spettacolare possibile, perché la Mercedes Maybach S 650 è una favolosa quattro posti scoperta di rara bellezza ed eleganza. Già la carrozzeria è un colpo al cuore. Le “flowing lines”, cioè quelle linee fluttuanti e scolpite, sono di quanto più sensuale esista oggi al mondo. Linee che corrono su cerchi bicolore in alluminio da 20 pollici, e all’apertura delle portiere, grazie alle luci di accesso, il logo Maybach viene proiettato sulla strada. Come se un maggiordomo venisse ad accoglierci.

I proiettori con cristalli Swarovski costituiscono poi ben più che un motivo di bellezza. Sono espressione di eleganza, efficienza, unicità. Lʼabitacolo è impreziosito da dettagli di pregio, come i sedili lavorati artigianalmente in pelle traforata. Sulla cabrio Mercedes Maybach ci sono tutti gli equipaggiamenti della Classe S Cabriolet, inclusi i dispositivi Aircap e Airscarf per guidare la vettura a cielo aperto anche quando fa freddo. A regalare un superiore comfort di marcia provvede l’assetto Airmatic con regolazione continua degli ammortizzatori.