23 maggio 2016 10:30 Mercedes SL 400 e S 500 Cabrio Una roadster e una cabriolet da capogiro

Non cʼè costruttore al mondo che possa vantare unʼofferta di auto scoperte più vasta e più bella di Mercedes. Che sia una roadster a due posti, come la SL 400, che una cabriolet 4 posti come la S 500, si tratta semplicemente di modelli stupendi! Certo per portafogli gonfi, ma Mercedes non trascura nessuno, e le più piccole SLC e Classe C Cabrio ne sono la prova.

Mercedes SL 400 e S 500 Cabrio 1 di 14 Da video Da video Mercedes SL 400 e S 500 Cabrio 2 di 14 Da video Da video Mercedes SL 400 e S 500 Cabrio 3 di 14 Da video Da video Mercedes SL 400 e S 500 Cabrio 4 di 14 Da video Da video Mercedes SL 400 e S 500 Cabrio 5 di 14 Da video Da video Mercedes SL 400 e S 500 Cabrio 6 di 14 Da video Da video Mercedes SL 400 e S 500 Cabrio 7 di 14 Da video Da video Mercedes SL 400 e S 500 Cabrio 8 di 14 Da video Da video Mercedes SL 400 e S 500 Cabrio 9 di 14 Da video Da video Mercedes SL 400 e S 500 Cabrio 10 di 14 Da video Da video Mercedes SL 400 e S 500 Cabrio 11 di 14 Da video Da video Mercedes SL 400 e S 500 Cabrio 12 di 14 Da video Da video Mercedes SL 400 e S 500 Cabrio 13 di 14 Da video Da video Mercedes SL 400 e S 500 Cabrio 14 di 14 Da video Da video Mercedes SL 400 e S 500 Cabrio leggi dopo slideshow ingrandisci

La Casa della stella ha presentato la sua nuova gamma di auto scoperte a Firenze, e Tgcom24 ha avuto il piacere di provare le top car SL 400 e S 500 Cabrio. Guidata prima chiusa e poi senza capote, la Mercedes SL 400 è una fonte di piacere. Mille comfort a bordo, fascinosa ma anche molto sportiva. Dà la possibilità di aprire la capote anche in movimento, fino ai 60 km/h e in 20 secondi. La marcia è sicura, lʼerogazione possente perché il motore è un tre litri da 367 CV, che per la carrozzeria due posti della SL significa tanto scatto e agilità, ma se si opta per la modalità ECO, la nostra SL 400 limita fortemente le prestazioni. Il cambio Dynamic Select è bello a vedersi e funziona benissimo, si prende subito il giusto comfort ed è divertentissimo quando si usano le palette al volante.

Quanto a look, la SL sfoggia due powerdome sul cofano motore, mentre il volto esibisce la nuova griglia Mercedes con i fari allungati verso lʼesterno e lʼIntelligent Light System con illuminazione a LED. Perfetto lʼimpianto audio firmato Bang&Olufsen con 10 altoparlanti. Mercedes SL 400 costa 105.150 euro.

Chi cercasse due posti in più ha a disposizione la Classe S Cabrio, da noi provata nella versione 500, vale a dire col potentissimo V8 di 4,7 litri di cilindrata da 455 CV, lo stesso della Classe S berlina. La coppia masisma di 700 Nm, pronta già a 1.800 giri, permette performance da supercar: da 0 a 100 in 4,6 secondi. Un motore che vola, le prestazioni sono eccellenti, perché con unʼauto così il lusso non basta, occorre anche il piglio sportivo. E trazione integrale e cambio automatico 9G-Tronic remano nella stessa direzione, quella della guida sportiva confortevole. E dire che non è neanche la versione più potente della Mercedes S Cabrio, vista la presenza di una AMG da 585 CV!