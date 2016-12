Mercedes S 500 4Matic, infiniti spazi

Nel test ride della gamma Mercedes 4Matic al passo del Tonale, che Tgcom24 vi ha proposto qualche tempo fa, cʼera anche lei, la berlina S 500 4Matic . Favolosa con quelle sospensioni pneumatiche che regolano in continuazione lo smorzamento di molle e ammortizzatori, donando con ciò un comfort di marcia assoluto, che azzera ogni difficoltà del fondo viscido, bagnato, persino ghiacciato. Lo smorzamento si adatta a ogni singola ruota, in tempo reale . La trazione integrale permanente 4Matic è sempre attiva, distribuisce la coppia tra avantreno e retrotreno nel rapporto di 45/55 in condizioni normali e, poi, segue le condizioni di marcia grazie al sistema di gestione elettronica della trazione 4ETS , che lavora in sinergia con lʼESP.

In queste immagini la vediamo viaggiare placida e tranquilla. Dentro, chi non guida, può lavorare, rilassarsi, godersi il viaggio in tutta sicurezza. Gli spazi infiniti a bordo sanno di libertà, Mercedes vi aggiunge la sicurezza della miglior tecnologia oggi disponibile sul mercato. Il pacchetto Air-Balance, ad esempio, assicura che lʼaria nellʼabitacolo non sia soltanto filtrata ma anche ionizzata. I sedili climatizzati hanno la funzione massaggio “Energizing” e per lʼulteriore comfort ci sono sistemi di entertainment come il Burmester Sound System Surround High-End 3D, dotato di 24 altoparlanti, che non vi darà mai modo di annoiarvi.