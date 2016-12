24 febbraio 2016 Mercedes SL star a Milano Moda Donna Premiere italiana per la roadster della stella

Mercedes si conferma sponsor ufficiale di Milano Moda Donna, lʼevento che ‒ dal 24 al 29 febbraio ‒ presenterà in oltre 170 sfilate le collezioni moda femminili della prossima stagione autunno/inverno. Occasione per presentare in anteprima italiana la nuova Mercedes SL, la roadster più affascinante della gamma tedesca e la cui eleganza sembra scolpita per la guida delle donne. La nuova SL sarà esposta nel Fashion Club di Piazza Gae Aulenti.

Mercedes SL star a Milano Moda Donna 1 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes SL star a Milano Moda Donna Mercedes si conferma sponsor ufficiale di Milano Moda Donna e presenta per lʼoccasione la nuova SL 2 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes SL star a Milano Moda Donna Mercedes si conferma sponsor ufficiale di Milano Moda Donna e presenta per lʼoccasione la nuova SL 3 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes SL star a Milano Moda Donna Mercedes si conferma sponsor ufficiale di Milano Moda Donna e presenta per lʼoccasione la nuova SL 4 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes SL star a Milano Moda Donna Mercedes si conferma sponsor ufficiale di Milano Moda Donna e presenta per lʼoccasione la nuova SL 5 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes SL star a Milano Moda Donna Mercedes si conferma sponsor ufficiale di Milano Moda Donna e presenta per lʼoccasione la nuova SL 6 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes SL star a Milano Moda Donna Mercedes si conferma sponsor ufficiale di Milano Moda Donna e presenta per lʼoccasione la nuova SL 7 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes SL star a Milano Moda Donna Mercedes si conferma sponsor ufficiale di Milano Moda Donna e presenta per lʼoccasione la nuova SL 8 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes SL star a Milano Moda Donna Mercedes si conferma sponsor ufficiale di Milano Moda Donna e presenta per lʼoccasione la nuova SL 9 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes SL star a Milano Moda Donna Mercedes si conferma sponsor ufficiale di Milano Moda Donna e presenta per lʼoccasione la nuova SL 10 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes SL star a Milano Moda Donna Mercedes si conferma sponsor ufficiale di Milano Moda Donna e presenta per lʼoccasione la nuova SL 11 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes SL star a Milano Moda Donna Mercedes si conferma sponsor ufficiale di Milano Moda Donna e presenta per lʼoccasione la nuova SL 12 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes SL star a Milano Moda Donna Mercedes si conferma sponsor ufficiale di Milano Moda Donna e presenta per lʼoccasione la nuova SL 13 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes SL star a Milano Moda Donna Mercedes si conferma sponsor ufficiale di Milano Moda Donna e presenta per lʼoccasione la nuova SL 14 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes SL star a Milano Moda Donna Mercedes si conferma sponsor ufficiale di Milano Moda Donna e presenta per lʼoccasione la nuova SL 15 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes SL star a Milano Moda Donna Mercedes si conferma sponsor ufficiale di Milano Moda Donna e presenta per lʼoccasione la nuova SL 16 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes SL star a Milano Moda Donna Mercedes si conferma sponsor ufficiale di Milano Moda Donna e presenta per lʼoccasione la nuova SL 17 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes SL star a Milano Moda Donna Mercedes si conferma sponsor ufficiale di Milano Moda Donna e presenta per lʼoccasione la nuova SL 18 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Mercedes SL star a Milano Moda Donna Mercedes si conferma sponsor ufficiale di Milano Moda Donna e presenta per lʼoccasione la nuova SL leggi dopo slideshow

Stupenda in ogni particolare, la Mercedes SL sfoggia un new look di gran classe. Due powerdome corrono sul lungo cofano motore, mentre il volto esibisce la nuova griglia Mercedes con i fari allungati verso lʼesterno e lʼIntelligent Light System con illuminazione a LED di serie. La silhouette sportiva è accentuata dalle prese d'aria maggiorate, dai parafanghi larghi e con modanature cromate e dai retrovisori esterni posizionati sulla linea di cintura. Di serie sono le sospensioni sportive e 5 programmi di marcia, come anche il Cruise Control son funzione Speedtronic. La ricca dotazione interna include di serie, per la sicurezza, lʼAttention Assist e il Brake Assist, per il comfort un impianto audio con 10 altoparlanti.