Il Grand Tour di Mercedes-AMG GT

Una nuova idea di viaggio. Anzi una vecchia idea il Grand Tour che nel ʼ700 e ʼ800 spingeva in Italia i più bei spiriti della cultura e delle arti europee. Uno di questi ‒ Johann Wolfgang Goethe ‒ ne trasse un "Viaggio in Italia" ancora oggi illuminante sul nostro Paese. Oggi Mercedes-Benz Italia vuole rivivere il viaggio del grande connazionale e lo fa insieme agli AMG Performance Center italiani , attraversando i luoghi e le strade più belle della penisola con la sua ultima meraviglia: la Mercedes-AMG GT .

La prima tappa è in Sicilia e non a caso il pilota della prima esperienza di guida è Jean Alesi, grande ex di Formula 1, indimenticato in Ferrari, le cui origini sono proprio dellʼisola. In queste immagini Alesi ci conduce tra gli scenari unici e multicolori della “sua” Sicilia, dove un mare cristallino sposa la montagna e le campagne tra le più fertili del Mediterraneo. Mozzafiato lʼesperienza di guida lungo una delle strade più panoramiche d'Italia, la Taormina-Etna, tra tornanti dove i residui rocciosi sono vecchie colate di lava. Un luogo dove la granturismo Mercedes sembra davvero unʼastronave aliena. Dopo la Sicilia, il Grand Tour al volante della Mercedes-AMG GT si svolgerà su altri 4 itinerari: gli Appennini tra Toscana ed Emilia-Romagna, Pula e il selvaggio sud-ovest della Sardegna, la Basilicata da Matera a Maratea e infine le leggendarie strade dello Stelvio. Ogni volta con un testimonial differente, legato al territorio e al marchio Mercedes.