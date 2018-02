14 febbraio 2018 08:00 Il fascino DS si esalta su DS 5 e DS 7 Crossback La berlina nella versione A.D.A.S.

Il prestigio del marchio DS si consolida in questo scorcio dʼinizio anno. Alla berlina ammiraglia DS 5 si affianca adesso DS 7 Crossback, primo Suv del brand premium nato da una costola di Citroen. Due versioni in particolare si segnalano per qualità e pregio: DS 5 A.D.A.S. e DS 7 Crossback Présidentiel, questʼultima lʼauto del Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron.

Partiamo proprio dal Suv, premiato per i miglior interni del mondo nel corso della 33° edizione del Festival Automobile International a Parigi, svoltosi la settimana scorsa. Qui sono state esposte varie versioni super lussuose, come DS Opéra e DS Performance Line, ma la DS 7 Crossback Présidentiel ha catturato gli sguardi di tutti. Un esemplare unico, color Blu Encre e con il tetto apribile realizzato su misura, una carrozzeria valorizzata dai tocchi dorati che rivestono i gusci dei retrovisori e dai cerchi da 20 pollici, ma anche dai moduli a LED ad alte prestazioni dei proiettori.

Gli interni in pelle Art Leather nera sono una summa dei favolosi interni della DS 7 Crossback presente sul mercato, con 5 ambienti che sʼispirano a celebri quartieri parigini: Bastille, Rivoli, Opéra, Faubourg e poi la sportiva DS Performance Line. La fattura artigianale del Suv DS sposa poi lʼelevato background tecnologico, fatto di sistemi come il DS Connected Pilot che apre la strada alla guida autonoma. Ma anche alle sospensioni pneumatiche DS Active Scan Suspension e allʼilluminazione DS Night Vision per una eccezionale visibilità notturna.