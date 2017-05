27 aprile 2017 09:30 DS 7 Crossback La Premiere, il Suv chic Il primo Suv del marchio DS è un capolavoro di stile

Per il debutto del suo primo Suv, DS 7 Crossback, la giovane griffe DS ha deciso di puntare su classe ed esclusività. La versione di lancio “La Premiere”, disponibile da ieri nelle concessionarie e in vendita fino a fine anno, si caratterizza per tre eleganti tinte di carrozzeria (Grigio Artense, Bianco Perla, Nero Perla) e rivestimenti interni unici, interamente in pelle Nappa di color rosso carminio.

Sono tanti i dettagli di stile di questo Suv: cerchi in lega da 20 pollici, plancia e tappetini personalizzati, e i favolosi sedili in pelle Nappa lavorati come il cinturino di un orologio con effetto “patinato” e cucitura a “point perle”. Lo stesso orologio B.R.M. si armonizza alla perfezione a centro plancia con interni così eleganti. Senza trascurare lʼaspetto hi-tech, vista la presenza a bordo delle sospensioni attive, del sistema DS Night Vision per migliorare la visibilità notturna e del DS Connected Pilot che prefigura le future modalità di guida autonoma. Il quarto modello DS, il primo fra i Suv, si pone così al vertice della categoria per contenuti ed equipaggiamenti.