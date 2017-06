Il concorso Fiat Esselunga nel Guinness World Record

Se il destino di Esselunga sarà cinese ancora non sappiamo, ma lʼitalianità del colosso della grande distribuzione è affermata dal sodalizio con Fiat e dal concorso che ha messo in palio una flotta da record: 1.520 Fiat 500 . Tutte consegnate e ritirate nel giro di 48 ore a Torino. Un concorso che entra di diritto nel Guinness World Record .

In queste immagini il memorabile colpo dʼocchio delle Fiat 500 color Bianco Pastello vinte dai clienti Esselunga, schierate lungo la pista di collaudo dello storico stabilimento di Mirafiori. Attenzione però: pare che 25 esemplari non siano ancora stati ritirati! Chi ha partecipato al concorso farà bene a rammentare dove ha messo il biglietto… Il montepremi da record celebra anche i 60 anni tanto della Fiat 500 che di Esselunga. Lʼauto simbolo della motorizzazione italiana fu lanciata infatti il 4 luglio del 1957 e nello stesso anno Bernardo Caprotti inventò la Esselunga, dando vita anche in Italia alla lunga teoria di supermarket di derivazione americana che avrebbero stravolto il commercio al dettaglio.