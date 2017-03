Fiat 500, serie speciale per i suoi 60 anni

Un successo quello della 500 che non sta soltanto nei numeri, 6 milioni di modelli venduti dal 1957 a oggi, ma nello spirito che ha incarnato. È stata lʼauto degli italiani, lʼespressione del nostro design, il simbolo della motorizzazione di massa e dello spirito di sacrificio degli italiani. È stata tanta roba la 500, ed è rimasta fedele a sé stessa. Non sorprende che la campagna per le celebrazioni dei 60 anni della vettura abbiamo scelto come slogan “Forever young”. La versione celebrativa farà propri alcuni stilemi tipici degli anni del boom economico, dalla plancia in vinile agli elementi tubolari della selleria in pelle avorio con cuciture bordeaux a contrasto, dal logo vintage sul musetto tra i baffi cromati alla cromatura sul cofano anteriore.