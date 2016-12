Il rilancio Fiat in Usa parte dalla 500

Il rilancio dellʼauto italiana negli States passa, infatti, anche per lei e la non meno attraente 500 Cabrio. Non soltanto sportive come Ferrari e Maserati o il ritorno di Alfa Romeo, ma la city car che nel 2017 compirà 10 anni dal ritorno sulla scena automobilistica. Da allora ne sono state vendute più di un milione in 110 Paesi, per 80 premi internazionali ricevuti. In Nord America la Fiat 500 fu introdotta nel 2011 e le versioni ammiccavano a un target chiaramente differente da quello europeo. Ad esempio, in alcuni Stati degli Usa, è stata proposta la versione elettrica plug-in 500e. Le auto scoperte, poi, sono molto apprezzate in Stati caldi come la California, e così la 500 Cabrio ha buoni riscontri, preparando il campo al prossimo arrivo della Fiat 124 Spider.