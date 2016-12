11 giugno 2016 08:30 Fiat 500S, la più sportiva del lotto Inedita versione da 15.250 euro

Un debutto triplo per Fiat 500S, la versione più sportiva della nuova gamma 500 e disponibile sia in carrozzeria berlina che cabrio. Questa settimana Fiat lʼha presentata sul Lago di Garda insieme alla 124 Spider e alle nuove Abarth, la espone al Parco Valentino di Torino per la 2° edizione del nuovo Salone e, terzo ma esordio più importante di tutti, la manda negli showroom italiani per lʼavvio della commercializzazione.

Fiat svela la nuova 500S 1 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat svela la nuova 500S 2 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat svela la nuova 500S 3 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat svela la nuova 500S 4 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat svela la nuova 500S 5 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat svela la nuova 500S 6 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat svela la nuova 500S 7 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat svela la nuova 500S 8 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat svela la nuova 500S 9 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat svela la nuova 500S 10 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat svela la nuova 500S 11 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat svela la nuova 500S 12 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat svela la nuova 500S 13 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat svela la nuova 500S 14 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat svela la nuova 500S 15 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat svela la nuova 500S leggi dopo slideshow ingrandisci

Ricca di contenuti, con dettagli di stile che ne marcano la sportività, la nuova Fiat 500S si presenta con un inedito disegno del paraurti con fendinebbia integrati e gli spoiler e le minigonne specifici. A esaltare il look di questa versione è la vernice “Satin Graphite” per maniglie, calotte degli specchietti e cerchi in lega, e di serie sono i cristalli privacy, il terminale cromato, la griglia a nido d’ape. Debutto anche per due colori di carrozzeria esclusivi: Azzurro Italia e nuovo Verde Alpi opaco, ma le tinte esterne a disposizione sono in tutto 16! All’interno spiccano i sedili neri con pannelli porta e profili delle sedute in azzurro, bianco o giallo, ma a richiesta è disponibile la selleria in pelle Frau.