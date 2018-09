I mille impieghi di Peugeot Traveller 4x4 Dangel

Un monovolume, però grande come uno di quei minivan usati come shuttle dai grandi alberghi. Un crossover, ma con una funzionalità che non è solo di spazi ma anche di dinamicità in ogni condizione, grazie alla trazione integrale. Insomma Peugeot Traveller è un veicolo che sa essere molto più di quel che sembra, il compagno di viaggi ideale, che nella versione Dangel si esalta in ogni fondamentale.