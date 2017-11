25 agosto 2017 08:00 Peugeot Traveller, mettetevi comodi Tre misure distinte e tanta funzionalità

Il nome è un programma: Traveller sta per viaggiatore e la multispazio Peugeot è fatta apposta per loro. Che siano essi ospiti di riguardo quandʼè usato come navetta shuttle di grandi alberghi, oppure famiglie e gruppi di amici in vacanza, Peugeot Traveller sa soddisfare qualsiasi esigenza col massimo comfort di bordo.

Prima di tutto, ha un assetto di guida di tipo automobilistico, più da grande monovolume che da veicolo commerciale, e lʼaltezza contenuta in 1,9 metri lo dimostra. Secondo, Traveller deriva effettivamente da un furgone commerciale e quindi sa come ottimizzare gli spazi e portare fino a 9 passeggeri più un vano bagagli da 1.500 litri. Terzo, Peugeot Traveller offre un piacere di guida e un comfort a bordo degno di una limousine, con attenzioni di pregio per i passeggeri. Fin dall’apertura delle portiere, questi sono accolti da soglie dʼingresso illuminate, portiere scorrevoli elettricamente che si aprono passando il piede sotto al paraurti posteriore, e da sedili rivestiti in pelle e con la moquette sul pavimento, fino ai vetri privacy e ai due tetti in cristallo separati.

Lʼambiente interno è moderno e prestigioso. Lʼilluminazione del padiglione è a LED sulle versioni top di gamma, e ci sono pure luci di lettura singole e bocchette di aerazione individuali per la miglior climatizzazione dei posti a sedere. Nellʼabitacolo ci sono 4 prese da 12V, una da 230 V e una presa USB. E se viaggiate con meno posti occupati? In questo caso il grande MPV si riappropria della sua anima commerciale e, rimuovendo facilmente i sedili di seconda e terza fila, arriva a offrire un volume di carico pari a 4.900 litri! La versatilità incontestata di Peugeot Traveller è dimostrata dalle tre lunghezze in cui il veicolo è disponibile: Compact da 4,61 metri, Standard da 4,96 e Long da 5,31 metri.