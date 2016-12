11 marzo 2016 I 100 anni della Fabbrica Motori Bavarese Il futuro con la Vision Next 100

Un calendario fitto di mostre, eventi, libri e volumi dedicati per i 100 anni di BMW. È trascorso infatti un secolo dalle prime apparizioni dellʼazienda nel campo dei motori: era il 7 marzo 1916 e in piena Prima Guerra Mondiale la prima occupazione furono i motori per aerei. BMW passò poi alle moto ‒ la prima fu la R32 ‒ e soltanto nel 1929 alle automobili, ma lʼimpronta fu subito chiara: sportiva. Come la BMW 328 del 1936 che furoreggiava alla Mille Miglia.

Poi unʼaltra guerra, la Seconda Mondiale, e un capitolo oscuro su cui la Bayerische Motoren Werke ha voluto fare i conti (detenuti ai lavori forzati impiegati nelle fabbriche del gruppo), prima fra tutte le grandi aziende tedesche. La storia del dopoguerra è legata alle vicende della famiglia Quandt, che mai avrebbe immaginato che la piccola "fabbrica motori bavarese " sarebbe diventata un colosso presente in tutti i continenti, e con unʼimmagine che più positiva proprio non si può. I Quandt ancorʼoggi reggono le sorti di BMW, cresciuta nel tempo con lʼacquisizione di marchi come MINI e Rolls-Royce.

Per celebrare i 100 anni, BMW ha svelato unʼauto visionaria, il prototipo Vision Next 100. Una vettura realizzata con materiali innovativi, a trazione eco-sostenibile, sempre connessa alla rete e in grado di affrontare la frontiera della guida automatizzata (la nuova modalità Ease). Una concept car talmente bella, così dinamica col suo Cx di 0,18, che vorremmo subito vederla in strada. Ma il fiore allʼocchiello della Vision Next 100 è Alive Geometry, una tecnologia di comunicazione diretta tra auto e guidatore che sfrutta circa 800 triangoli mobili inseriti nella plancia e in singole sezioni dei pannelli laterali. Dai movimenti anche più leggeri del guidatore, lʼauto capisce quel che deve fare, e un anticipo delle potenzialità di questa tecnologia lʼabbiamo visto sulla nuova Serie 7.