Hyundai Kona, alla conquista della città

Hyundai entra nel segmento B-Suv con Kona , un veicolo dalle linee molto slanciate e dinamiche, anche se racchiuse in appena 4,165 metri. Fratellino del Tucson , mira a ottenere gli stessi successi, anche per il design molto in sintonia coi gusti degli automobilisti europei. I punti di forza sono la funzionalità , la tecnologia e due belle motorizzazioni a benzina di ultima generazione .

Partiamo proprio da queste e dal “piccolo” 1.0 benzina da 120 CV a trazione anteriore con cambio manuale a 6 marce. Più avanti arriverà però il 1.6 turbo benzina da 177 CV con trazione 4x4 e cambio a doppia frizione 7DCT. La gamma diesel comprende il classico 1.6, declinato in due livelli ‒ 115 e 136 CV ‒ ma lʼanno prossimo arriverà un nuovo turbodiesel. Cʼè da dire che Hyundai Kona sarà commercializzato in Europa già in questʼultimo trimestre dellʼanno. Un concorrente temibile per i vari Captur, 2008 e lʼinedito T-Roc della Volkswagen, coi quali Kona rivaleggia col suo abitacolo comodo per 5 passeggeri e lʼampio bagagliaio da 361 litri, che può salire fino a 1.143 litri abbattendo la seconda fila di sedili.