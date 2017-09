Hyundai, un tris dʼassi per conquistare lʼEuropa

Quando si dice Hyundai , tutti pensano al più grande costruttore coreano. Lʼunico al mondo peraltro a prodursi da solo lʼacciaio che serve per le automobili. In realtà però, le Hyundai vendute in Europa sono tutte tedesche : è in Germania che cʼè il Centro Design, la divisione Ricerche & Sviluppo, il Centro Prove al Nurburgring e persino la sede di Hyundai Motorsport. Francoforte è dunque il suo salone di casa…

Al Salone debutta poi la Hyundai i30 N, prima vettura del brand con la sigla N che caratterizzerà i modelli più sportivi. Unʼauto progettata, sviluppata e realizzata in Europa, spinta da un motore 2.0 turbo benzina T-GDI da 250 o 275 CV (con Performance Pack), cui è abbinato il cambio manuale a 6 marce. Prestazioni da urlo: 250 km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 km/h poco più di 6 secondi! Look da berlina/coupé a 5 porte invece per lʼelegante i30 Fastback, che si presenta con un telaio ribassato di 5 mm sospensioni più rigide del 15%. Arriverà in Italia a gennaio con due motori a benzina da 120 e 140 CV e in seguito anche con due nuovi 1.6 turbodiesel (110 e 136 CV).