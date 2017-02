19 febbraio 2017 08:20 Nuova Hyundai i30, la media di lusso Versione Prime Edition super accessoriata

La sfida è di quelle da far tremare i polsi. Il segmento C è il più competitivo dʼEuropa e i clienti delle best-seller continentali sono pure “fedelissimi”, ma Hyundai quella sfida lʼha già raccolta in passato e, con la nuova i30, continuerà a farlo a un livello superiore. Sì perché la berlina 5 porte Hyundai (ma arriveranno poi la wagon e la 3 porte sportiva con brand N nuovo di zecca) è unʼauto tutta europea, per design, sviluppo e produzione.

Tgcom24 è andata a Erbusco, in Franciacorta, per la prima presa di contatto con la nuova i30 1.6 CRDi 110 CV Prime Edition, la versione di punta della gamma. Motore a gasolio nuovo ed efficiente, allestimento full optional e col miglior rapporto “value for money” del segmento C. Il design è alquanto compassato e classico, tipico di un segmento dove le evergreen sembra non tramontino mai. Lʼimpressione è però che la nuova i30 sia abbondante, e in effetti la lunghezza di 4,34 metri e gli 1,8 di larghezza sono al vertice di categoria e regalano ottima spaziosità interna. Il frontale svela una griglia moderna e di buona personalità, “graffiata” dalla elegante firma luminosa dei Led. Grande il bagagliaio, con capacità dai 395 ai 1.300 litri.

Alla nostra i30 Prime Edition non manca nulla. Lo scopriamo dando uno sguardo allʼofferta lancio di questa versione: al prezzo di 21.900 euro ci sono di serie i cerchi in lega da 17 pollici, i fari full LED, il navigatore con touchscreen da 8 pollici, il clima automatico bizona e dotazioni di sicurezza come la frenata automatica dʼemergenza e la retrocamera con sensori di parcheggio posteriori. Senza dimenticare il servizio di aggiornamento gratuito delle mappe del navigatore per lʼintero ciclo di vita della vettura (Lifetime Mapcare): basta andare in concessionaria, durante uno degli interventi di manutenzione ordinaria o quando si vuole, e in pochi minuti le mappe saranno aggiornate ex novo.

I servizi sono la frontiera cui guardano gli automobilisti moderni. E Hyundai sa cosa vuol dire offrire servizi, basti ricordare i 3 anni di assicurazione furto e incendio, i 3 anni di tagliandi inclusi e i 5 anni di garanzia Hyundai a km illimitati! A volerli monetizzare questi servizi, si comprende come la i30 Prime Edition sia davvero “regalata”. Col programma Hyundai Finance e in caso di permuta, è inoltre possibile accedere a un finanziamento con rata di 259 euro per 36 mesi. Lʼauto è di livello e si vede anche allʼinterno, con un layout orizzontale della plancia che trasmette eleganza, e la buona ergonomia di volante e comandi. A centro plancia spicca il nuovo schermo touch da 8 pollici, che integra tutte le funzioni multimediali, sia di navigazione che di connettività con i sistemi Apple e Android.